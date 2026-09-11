Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 560106
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L1
32
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.35
Свободный множитель
Да
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
230
Описание товара Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)
Гибкость. Производительность. Безопасность. Поддерживая работу приложений центров обработки данных, система на кристалле AMD EPYC, изначально разработанная для облачных вычислений, имеет более высокую пропускную способность памяти, большее количество линков ввода/вывода, а также большую емкость памяти по сравнению с решениями конкурента. Независимо от того, развертываете ли вы только аппаратную, или же виртуализированную или облачную среду, процессоры AMD EPYC гарантируют создание быстрой, адаптивной и более безопасной IT-инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 100 руб.10025 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
-
В наличииЦена 40 200 руб.10050 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
-
В наличииЦена 42 110 руб.10528 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H...
-
В наличииЦена 42 110 руб.10528 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM807150482070...
-
В наличииЦена 44 020 руб. 53 990 руб.11005 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
-
В наличииЦена 45 960 руб.11490 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
-
В наличииЦена 47 360 руб. 57 110 руб.11840 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
-
В наличииЦена 48 870 руб.12218 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
-
В наличииЦена 50 880 руб.12720 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
-
В наличииЦена 53 290 руб.13323 руб. в СплитПроцессор Gigabyte 7313 (100-000000329)
-
В наличииЦена 57 090 руб.14273 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OE...
-
В наличииЦена 59 200 руб.14800 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L1
32
Объем кэша L3
128
Развернуть
Тактовая частота
2.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.35
Свободный множитель
Да
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Гибкость. Производительность. Безопасность. Поддерживая работу приложений центров обработки данных, система на кристалле AMD EPYC, изначально разработанная для облачных вычислений, имеет более высокую пропускную способность памяти, большее количество линков ввода/вывода, а также большую емкость памяти по сравнению с решениями конкурента. Независимо от того, развертываете ли вы только аппаратную, или же виртуализированную или облачную среду, процессоры AMD EPYC гарантируют создание быстрой, адаптивной и более безопасной IT-инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С разблокированным множителем
Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)