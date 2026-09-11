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Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)

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Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046) - фото 1
Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
  • Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560106
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L1
32
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.35
Свободный множитель
Да
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
230

Описание товара Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)

Гибкость. Производительность. Безопасность. Поддерживая работу приложений центров обработки данных, система на кристалле AMD EPYC, изначально разработанная для облачных вычислений, имеет более высокую пропускную способность памяти, большее количество линков ввода/вывода, а также большую емкость памяти по сравнению с решениями конкурента. Независимо от того, развертываете ли вы только аппаратную, или же виртуализированную или облачную среду, процессоры AMD EPYC гарантируют создание быстрой, адаптивной и более безопасной IT-инфраструктуры.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7402
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L1
32
Объем кэша L3
128
Развернуть
Тактовая частота
2.8
Частота процессора в режиме Turbo
3.35
Свободный множитель
Да
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкость. Производительность. Безопасность. Поддерживая работу приложений центров обработки данных, система на кристалле AMD EPYC, изначально разработанная для облачных вычислений, имеет более высокую пропускную способность памяти, большее количество линков ввода/вывода, а также большую емкость памяти по сравнению с решениями конкурента. Независимо от того, развертываете ли вы только аппаратную, или же виртуализированную или облачную среду, процессоры AMD EPYC гарантируют создание быстрой, адаптивной и более безопасной IT-инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD EPYC 7402 (100-000000046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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