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Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277

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Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - фото 1
Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - фото 2
Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - фото 3
Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
  • Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732751
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Характеристики

Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
4.3
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277

AMD Ryzen 9 9950X - это 16-ядерный процессор для ПК, который входит в линейку Ryzen 9 и использует архитектуру Zen 5 (Granite Ridge) с разъемом AM5. Благодаря технологии одновременной многопоточности AMD (SMT) количество ядер фактически увеличивается вдвое - до 32 потоков. Ryzen 9 9950X имеет 64 МБ кэш-памяти L3 и по умолчанию работает на частоте 4,3 ГГц, но может повышаться до 5,7 ГГц в зависимости от рабочей нагрузки. Для связи с другими компонентами системы Ryzen 9 9950X использует PCI-Express Gen 5. Также процессор оснащен интегрированной графикой Radeon Graphics.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277




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Характеристики
Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L3
64
Базовая тактовая частота, ГГц
4.3
Развернуть
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
AMD Ryzen 9 9950X - это 16-ядерный процессор для ПК, который входит в линейку Ryzen 9 и использует архитектуру Zen 5 (Granite Ridge) с разъемом AM5. Благодаря технологии одновременной многопоточности AMD (SMT) количество ядер фактически увеличивается вдвое - до 32 потоков. Ryzen 9 9950X имеет 64 МБ кэш-памяти L3 и по умолчанию работает на частоте 4,3 ГГц, но может повышаться до 5,7 ГГц в зависимости от рабочей нагрузки. Для связи с другими компонентами системы Ryzen 9 9950X использует PCI-Express Gen 5. Также процессор оснащен интегрированной графикой Radeon Graphics.
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