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Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368

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Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368 - фото 1
Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9900X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
12
Количество потоков
24
  • Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368 - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 040 руб. 
Начислим 753 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
47 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9900X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368

Мощный 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 Granite Ridge с поддержкой 24 потоков создан для максимальной производительности. Высокая частота в режиме Turbo — 5,5 ГГц — раскрывает потенциал даже в самых ресурсоёмких задачах, а базовая частота 4,4 ГГц обеспечивает быструю и стабильную работу. Поддержка до 192 Гб оперативной памяти DDR5 делает этот процессор отличным выбором для создателей контента, энтузиастов и профессионалов, работающих с тяжёлыми программами. Интегрированное графическое ядро AMD Radeon Graphics облегчает запуск повседневных приложений и мультимедиа, экономя бюджет на отдельную видеокарту. Современный техпроцесс 4 нм делает чип не только производительным, но и энергоэффективным. Внушительный объём кэша: 12 Мб L2 и целых 128 Мб L3 — настоящий запас для многозадачности и ускоренной обработки данных. Socket AM5 открывает возможности для новейших платформ. Формат поставки OEM — отличный вариант для сборщиков и тех, кто подбирает процессор для обновления текущего ПК.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368




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Характеристики
Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9900X3D
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
128
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
4.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 Granite Ridge с поддержкой 24 потоков создан для максимальной производительности. Высокая частота в режиме Turbo — 5,5 ГГц — раскрывает потенциал даже в самых ресурсоёмких задачах, а базовая частота 4,4 ГГц обеспечивает быструю и стабильную работу. Поддержка до 192 Гб оперативной памяти DDR5 делает этот процессор отличным выбором для создателей контента, энтузиастов и профессионалов, работающих с тяжёлыми программами. Интегрированное графическое ядро AMD Radeon Graphics облегчает запуск повседневных приложений и мультимедиа, экономя бюджет на отдельную видеокарту. Современный техпроцесс 4 нм делает чип не только производительным, но и энергоэффективным. Внушительный объём кэша: 12 Мб L2 и целых 128 Мб L3 — настоящий запас для многозадачности и ускоренной обработки данных. Socket AM5 открывает возможности для новейших платформ. Формат поставки OEM — отличный вариант для сборщиков и тех, кто подбирает процессор для обновления текущего ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 47040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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