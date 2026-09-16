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Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973

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Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 - фото 2
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 - фото 3
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
Ryzen 7 9850X3D
Socket
AM5
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
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  • Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732749
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Характеристики

Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
Ryzen 7 9850X3D
Socket
AM5
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Базовая тактовая частота, ГГц
4.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Размеры в упаковке, см
4х4х2
Вес, г.
50

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973

Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 серии Granite Ridge с 16 потоками предоставляет отличную производительность для сложных задач и современных игр. Высокая базовая тактовая частота 4,7 ГГц обеспечивает быструю обработку данных даже в ресурсоёмких приложениях. Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics открывает возможности работы без отдельной видеокарты — идеальное решение для рабочих станций и домашних ПК. Поддержка до 192 Гб оперативной памяти DDR5 даёт глубокий запас для многозадачности и профессиональных рабочих сценариев. Процессор ориентирован на материнские платы с современным сокетом AM5. Компактный формат поставки Tray делает его отличным выбором для сборки ПК и апгрейдов систем на современной платформе. Максимальная рабочая температура до 95 °C гарантирует стабильную работу, сохраняя высокий уровень производительности.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973




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Характеристики
Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
Ryzen 7 9850X3D
Socket
AM5
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Базовая тактовая частота, ГГц
4.7
Тип памяти
DDR5
Развернуть
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Описание
Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 серии Granite Ridge с 16 потоками предоставляет отличную производительность для сложных задач и современных игр. Высокая базовая тактовая частота 4,7 ГГц обеспечивает быструю обработку данных даже в ресурсоёмких приложениях. Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics открывает возможности работы без отдельной видеокарты — идеальное решение для рабочих станций и домашних ПК. Поддержка до 192 Гб оперативной памяти DDR5 даёт глубокий запас для многозадачности и профессиональных рабочих сценариев. Процессор ориентирован на материнские платы с современным сокетом AM5. Компактный формат поставки Tray делает его отличным выбором для сборки ПК и апгрейдов систем на современной платформе. Максимальная рабочая температура до 95 °C гарантирует стабильную работу, сохраняя высокий уровень производительности.
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