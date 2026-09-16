Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
Ryzen 7 9850X3D
Socket
AM5
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732749
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 серии Granite Ridge с 16 потоками предоставляет отличную производительность для сложных задач и современных игр. Высокая базовая тактовая частота 4,7 ГГц обеспечивает быструю обработку данных даже в ресурсоёмких приложениях. Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics открывает возможности работы без отдельной видеокарты — идеальное решение для рабочих станций и домашних ПК. Поддержка до 192 Гб оперативной памяти DDR5 даёт глубокий запас для многозадачности и профессиональных рабочих сценариев. Процессор ориентирован на материнские платы с современным сокетом AM5. Компактный формат поставки Tray делает его отличным выбором для сборки ПК и апгрейдов систем на современной платформе. Максимальная рабочая температура до 95 °C гарантирует стабильную работу, сохраняя высокий уровень производительности.
Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 серии Granite Ridge с 16 потоками предоставляет отличную производительность для сложных задач и современных игр. Высокая базовая тактовая частота 4,7 ГГц обеспечивает быструю обработку данных даже в ресурсоёмких приложениях. Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics открывает возможности работы без отдельной видеокарты — идеальное решение для рабочих станций и домашних ПК. Поддержка до 192 Гб оперативной памяти DDR5 даёт глубокий запас для многозадачности и профессиональных рабочих сценариев. Процессор ориентирован на материнские платы с современным сокетом AM5. Компактный формат поставки Tray делает его отличным выбором для сборки ПК и апгрейдов систем на современной платформе. Максимальная рабочая температура до 95 °C гарантирует стабильную работу, сохраняя высокий уровень производительности.
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973