Трансивер D-Link 312GT2/A1A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Трансивер D-Link 312GT2/A1A
SFP-трансивер D-Link 312GT2/A1AГигабитный SFP-трансивер DEM-312GT2 для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 1310 нм, на дальние расстояния до 2 км (кабель 50/125 мкм) или до 1 км (кабель 62,5/125 мкм), а также простоту в установке.Трансивер DEM-312GT2 использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
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