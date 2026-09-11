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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539269
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желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура, автоматическое отключение, противокапельная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х13
Вес, кг.
1.02
Описание товара Утюг Starwind SIR2295 2200Вт темно-синий/белый
Утюг Starwind SIR2295 сочетает в себе не только невероятную маневренность и небольшой вес, но также весьма впечатляющий функционал. При отсутствии движений домашний ассистент выключится в автоматическом режиме, что исключит вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в доме. Режим вертикального отпаривания придет на выручку при удалении складок с тюля штор. А система разбрызгивания станет настоящей палочкой-выручалочкой во время увлажнения пересушенных участков. Хозяйки по достоинству оценят подошву утюга Starwind SIR2295 с керамическим покрытием, которому не свойственно образование царапин и иных повреждений. Характерной чертой домашнего ассистента является наличие 3 температурных режимов, позволяющих подобрать наиболее щадящий для тех или иных типов тканей. Функция пароувлажнения деликатно удалит складки, не нанеся урон тонким материалам. Во избежание появления подтеков на любимых предметах гардероба производить позаботился о наличии противокапельной системы.
желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура, автоматическое отключение, противокапельная система
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Starwind SIR2295 сочетает в себе не только невероятную маневренность и небольшой вес, но также весьма впечатляющий функционал. При отсутствии движений домашний ассистент выключится в автоматическом режиме, что исключит вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в доме. Режим вертикального отпаривания придет на выручку при удалении складок с тюля штор. А система разбрызгивания станет настоящей палочкой-выручалочкой во время увлажнения пересушенных участков. Хозяйки по достоинству оценят подошву утюга Starwind SIR2295 с керамическим покрытием, которому не свойственно образование царапин и иных повреждений. Характерной чертой домашнего ассистента является наличие 3 температурных режимов, позволяющих подобрать наиболее щадящий для тех или иных типов тканей. Функция пароувлажнения деликатно удалит складки, не нанеся урон тонким материалам. Во избежание появления подтеков на любимых предметах гардероба производить позаботился о наличии противокапельной системы.
Утюг Starwind SIR2295 2200Вт темно-синий/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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