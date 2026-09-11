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Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые

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Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 1
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 2
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 3
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 4
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 5
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 6
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 7
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 8
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 9
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 10
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 11
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 12
Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 1
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 2
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 3
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 4
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 5
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 6
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 7
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 8
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 9
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 10
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 11
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 12
  • Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 535178
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые

Представляем вашему вниманию наушники от бренда Lenovo, которые сочетают в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти внутриканальные наушники идеально подойдут для тех, кто ценит качественный звук и удобство. Основной тип соединения – Bluetooth, что позволяет насладиться беспроводной свободой и избавиться от лишних проводов. Для тех, кто предпочитает старую добрую классику, предусмотрена возможность проводного подключения. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, который обеспечит четкость и разборчивость вашего голоса при звонках и видео-конференциях. Это делает их отличным выбором как для работы, так и для повседневного использования. Стильный белый цвет придаст вашему образу элегантности, а компактная конструкция обеспечит комфорт и плотную посадку в ухе, исключая выпадения даже при активном движении. Одним из ключевых преимуществ этих наушников является их долговечность: время работы достигает 24 часов с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой и общением без подзарядки на протяжении всего дня. Наушники Lenovo – это идеальное сочетание стиля, функциональности и инноваций, которое удовлетворит потребности самых взыскательных пользователей.

Отзывы о товаре Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию наушники от бренда Lenovo, которые сочетают в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти внутриканальные наушники идеально подойдут для тех, кто ценит качественный звук и удобство. Основной тип соединения – Bluetooth, что позволяет насладиться беспроводной свободой и избавиться от лишних проводов. Для тех, кто предпочитает старую добрую классику, предусмотрена возможность проводного подключения. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, который обеспечит четкость и разборчивость вашего голоса при звонках и видео-конференциях. Это делает их отличным выбором как для работы, так и для повседневного использования. Стильный белый цвет придаст вашему образу элегантности, а компактная конструкция обеспечит комфорт и плотную посадку в ухе, исключая выпадения даже при активном движении. Одним из ключевых преимуществ этих наушников является их долговечность: время работы достигает 24 часов с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой и общением без подзарядки на протяжении всего дня. Наушники Lenovo – это идеальное сочетание стиля, функциональности и инноваций, которое удовлетворит потребности самых взыскательных пользователей.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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