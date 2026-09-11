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Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180

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Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 1
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 2
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 3
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 4
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 5
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 1
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 2
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 3
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 4
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 5
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 530544
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Характеристики

Бренд
Дело Техники
Тип товара
Набор инструментов
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Материал губок
CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Особенности
Плоскогубцы удлиненные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х2
Вес, г.
180

Описание товара Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180

Набор плоскогубцев и пассатижей Дело Техники — это оптимальное сочетание надёжности и комфорта для точной работы. Длина 180 мм позволяет уверенно держать инструмент в руке, легко справляться даже в тесных местах. Двухкомпонентные рукоятки приятны на ощупь, не скользят и обеспечивают дополнительное удобство во время работы. Диэлектрическая защита делает этот набор отличным выбором для задач, связанных с электричеством.



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Теги товара: 180 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180




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Характеристики
Бренд
Дело Техники
Тип товара
Набор инструментов
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Материал губок
CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Особенности
Плоскогубцы удлиненные
Страна производитель
Китай
Описание
Набор плоскогубцев и пассатижей Дело Техники — это оптимальное сочетание надёжности и комфорта для точной работы. Длина 180 мм позволяет уверенно держать инструмент в руке, легко справляться даже в тесных местах. Двухкомпонентные рукоятки приятны на ощупь, не скользят и обеспечивают дополнительное удобство во время работы. Диэлектрическая защита делает этот набор отличным выбором для задач, связанных с электричеством.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм
Самовывоз
Доставка
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