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Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс

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Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - фото 1
Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - фото 2
Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - фото 3
Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фал
  • Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - фото 1
  • Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - фото 2
  • Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - фото 3
  • Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 530030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Фал
Диаметр, мм
6
Дополнительно
материал - полипропилен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х15
Вес, кг.
1.54

Описание товара Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс

Фал плетёный полипропиленовый с сердечником предназначен для хозяйственно-бытового применения. Высокое качество материалов и непрерывный контроль качества на всех этапах производства гарантируют высокое качество изделия.



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Отзывы о товаре Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Фал
Диаметр, мм
6
Дополнительно
материал - полипропилен
Страна производитель
Китай
Описание
Фал плетёный полипропиленовый с сердечником предназначен для хозяйственно-бытового применения. Высокое качество материалов и непрерывный контроль качества на всех этапах производства гарантируют высокое качество изделия.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фал плетёный полипропиленовый СИБИН 50215-06 16-прядный с полипропиленовым сердечником, диаметр 6мм, бухта 100м, 320 кгс - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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