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Портативная акустика JBL Flip 6 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 6 серый

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Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 9
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
30
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 9
  • Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525514
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
степень защиты IP67
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество полос AC
2
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
68х178х72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
800

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 серый

Двухполосная акустическая схема JBL Flip 6 обеспечивает громкий, кристально чистый и мощный звук. Широкополосный динамик в форме суперэллипса гарантирует исключительные низкие и средние частоты, а отдельный высокочастотный динамик — четкие и чистые верха. Колонка Flip 6 также оснащена двумя оптимизированными пассивными радиаторами для глубоких низких частот, точно настроенными с использованием усовершенствованного алгоритма Harman.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
степень защиты IP67
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество полос AC
2
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
68х178х72
Страна производитель
Китай
Описание
Двухполосная акустическая схема JBL Flip 6 обеспечивает громкий, кристально чистый и мощный звук. Широкополосный динамик в форме суперэллипса гарантирует исключительные низкие и средние частоты, а отдельный высокочастотный динамик — четкие и чистые верха. Колонка Flip 6 также оснащена двумя оптимизированными пассивными радиаторами для глубоких низких частот, точно настроенными с использованием усовершенствованного алгоритма Harman.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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