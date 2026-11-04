Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK)
Tenda MW12 - трехдиапазонная гигабитная Wi-Fi Mesh система АС2100, рекомендуемая для помещений с высокоскоростным широкополосным доступом и сетей, где критична повышенная производительность и надежность сети. Основанная на технологии Tenda Mesh, Mesh система создает распределенную сеть с несколькими узлами по всему дому. Комплект из трех блоков MW12 обеспечивает зону покрытия высокоскоростным бесшовным роумингом площадь до 500 м2. Обладая тремя диапазонами частот (2.4 ГГц, 5 ГГц -1, 5 ГГц -2) и полными гигабитными портами, MW12 позволяет в полной мере и максимально эффективно использовать потенциал высокоскоростного широкополосного доступа. MW12 достигает суммарной скорости передачи данных по Wi-Fi - до 2100 Мбит/с: 2.4 ГГц: 300 Мбит/с, 5 ГГц -1: 867 Мбит/с, 5 ГГц -2: 867 Мбит/с. Служебная транспортная сеть (backhaul) на частоте 5 ГГц-2 существенно повышает производительность и скоростные характеристики системы по сравнению с двухдиапазонным системами. Система оснащена мощным процессором с частотой 900 МГц и объемом памяти- 256 МБ, что помогает обрабатывать ощутимо большее количество устройств локальной сети. Все устройства сети могут одновременно пользоваться высокоскоростным трехдиапазонным Wi-Fi с минимальной задержкой, что критично для потоковой передачи данных 4К, видеоконференций, online Интернет-игр и приложений VR HD. Как и все системы линейки Nova, MW12 отличается простой установкой -блоки преднастроены для работы в единой сети заранее, и предполагает как автоматическое подключение к сети, так и добавление блоков вручную.
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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