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Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A

3 Отзывы
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 4
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 5
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 6
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 7
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 8
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 9
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 10
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 11
Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 4
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 5
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 6
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 7
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 8
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 9
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 10
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 11
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512778
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Personal
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
• Маршрутизатор DIR-820• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А• Ethernet-кабель• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
120x30x190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х5
Вес, г.
580

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A

Используя беспроводной маршрутизатор DIR-820, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший по функциям и цене, но доставка долгая, нужен был в определенное время, в итоге пришел с опозданием на 4 дня.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя, все работает. Для 1-к квартиры хватает сигнала)
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый. В режиме репитера подключился. Раздает супер. Рекомендую



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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Personal
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
• Маршрутизатор DIR-820• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А• Ethernet-кабель• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
120x30x190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-820, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший по функциям и цене, но доставка долгая, нужен был в определенное время, в итоге пришел с опозданием на 4 дня.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя, все работает. Для 1-к квартиры хватает сигнала)
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый. В режиме репитера подключился. Раздает супер. Рекомендую


Wi-Fi роутер D-Link DIR-820/RU/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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