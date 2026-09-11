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Wi-Fi роутер Tenda AC11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Tenda AC11

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Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 4
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Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 6
Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 7
Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 8
Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Tenda AC11 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595241
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, см
36х28х7
Вес, г.
810

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda AC11

Маршрутизатор AC11 можно охарактеризовать, как высокотехнологичное устройство следующего поколения, обеспечивающее высокоскоростную интернет-связь в помещениях любой площади. Модель представлена в стильном и футуристичном дизайне, что отлично подойдет к любому интерьеру. Отличительной особенностью устройства является мощный процессор с тактовой частотой в 1 ГГц, который обеспечивает высокоскоростное соединение даже при одновременном подключении множества устройств. Работа маршрутизатора может осуществляться, как в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), так и при их совместной работе, обеспечивая при этом максимально высокую скорость передачи данных, достигающую 1200 Мб/с. Бесперебойная работа WI-FI сети обусловлена подключением к разъемам WAN и LAN, а также наличию четырех двухдиапазонных антенн. Маршрутизатор AC11 предоставляет пользователю широкий спектр возможностей за счет возможности индивидуальной настройки функции беспроводной сети, а также выбору типа интернет-подключения.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda AC11




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Маршрутизатор AC11 можно охарактеризовать, как высокотехнологичное устройство следующего поколения, обеспечивающее высокоскоростную интернет-связь в помещениях любой площади. Модель представлена в стильном и футуристичном дизайне, что отлично подойдет к любому интерьеру. Отличительной особенностью устройства является мощный процессор с тактовой частотой в 1 ГГц, который обеспечивает высокоскоростное соединение даже при одновременном подключении множества устройств. Работа маршрутизатора может осуществляться, как в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), так и при их совместной работе, обеспечивая при этом максимально высокую скорость передачи данных, достигающую 1200 Мб/с. Бесперебойная работа WI-FI сети обусловлена подключением к разъемам WAN и LAN, а также наличию четырех двухдиапазонных антенн. Маршрутизатор AC11 предоставляет пользователю широкий спектр возможностей за счет возможности индивидуальной настройки функции беспроводной сети, а также выбору типа интернет-подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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