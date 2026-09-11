Wi-Fi роутер Tenda AC11
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda AC11
Маршрутизатор AC11 можно охарактеризовать, как высокотехнологичное устройство следующего поколения, обеспечивающее высокоскоростную интернет-связь в помещениях любой площади. Модель представлена в стильном и футуристичном дизайне, что отлично подойдет к любому интерьеру. Отличительной особенностью устройства является мощный процессор с тактовой частотой в 1 ГГц, который обеспечивает высокоскоростное соединение даже при одновременном подключении множества устройств. Работа маршрутизатора может осуществляться, как в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), так и при их совместной работе, обеспечивая при этом максимально высокую скорость передачи данных, достигающую 1200 Мб/с. Бесперебойная работа WI-FI сети обусловлена подключением к разъемам WAN и LAN, а также наличию четырех двухдиапазонных антенн. Маршрутизатор AC11 предоставляет пользователю широкий спектр возможностей за счет возможности индивидуальной настройки функции беспроводной сети, а также выбору типа интернет-подключения.
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