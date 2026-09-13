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Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G

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Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 5
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 6
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 7
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 8
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 9
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 10
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 11
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 12
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 13
Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 6
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 7
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 8
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 9
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 10
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 11
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 12
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 13
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723610
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Адаптер питания- Кабель Ethernet RJ45- Краткое руководство по установке
Габариты, мм
90 х 92 х 150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х11
Вес, г.
540

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G

Роутер Mercusys MB110-4G располагает слотом для SIM-карты и допускает передачу данных по мобильным сетям поколений 3G и 4G. Беспроводной маршрутизатор в белом корпусе будет оптимален в ситуациях, когда установить кабельное подключение к Интернету нет возможности. Также он может применяться как резервное средство обеспечения интернет-соединения. Устройство поддерживает передачу данных по сетям мобильных провайдеров на скоростях до 150 МБит/сек. Для подключения к Интернету клиентских устройств в количестве до 32 шт. маршрутизатор Mercusys MB110-4G использует Wi-Fi. Для беспроводного подключения используется диапазон частот 2.4 ГГц, так что скорость соединения по Wi-Fi-сети ограничена 300 МБит/сек. Настройку рабочих параметров устройства вы сможете осуществить через Web-интерфейс.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Адаптер питания- Кабель Ethernet RJ45- Краткое руководство по установке
Габариты, мм
90 х 92 х 150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Mercusys MB110-4G располагает слотом для SIM-карты и допускает передачу данных по мобильным сетям поколений 3G и 4G. Беспроводной маршрутизатор в белом корпусе будет оптимален в ситуациях, когда установить кабельное подключение к Интернету нет возможности. Также он может применяться как резервное средство обеспечения интернет-соединения. Устройство поддерживает передачу данных по сетям мобильных провайдеров на скоростях до 150 МБит/сек. Для подключения к Интернету клиентских устройств в количестве до 32 шт. маршрутизатор Mercusys MB110-4G использует Wi-Fi. Для беспроводного подключения используется диапазон частот 2.4 ГГц, так что скорость соединения по Wi-Fi-сети ограничена 300 МБит/сек. Настройку рабочих параметров устройства вы сможете осуществить через Web-интерфейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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