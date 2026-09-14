Wi-Fi роутер Cudy LT400V
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT400V
Cudy LT400V — это LTE-роутер, который обеспечит вас стабильным и высокоскоростным доступом в интернет. Он поддерживает 4G-соединение, что позволяет вам наслаждаться быстрым интернетом даже в тех местах, где нет доступа к проводному подключению. С помощью Cudy LT400V вы сможете совершать голосовые вызовы по протоколу VoIP, что удобно для общения с друзьями и родственниками. Роутер оснащен тремя портами LAN, что позволяет подключить к сети несколько устройств одновременно. Скорость Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц достигает 300 Мбит/с, что обеспечивает комфортное просматривание онлайн-видео, игры и работу в интернете. Cudy LT400V поддерживает технологию Cudy Mesh, что позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi сигнала и обеспечить стабильное соединение во всех уголках вашего дома. Благодаря двум активным антеннам роутер обеспечивает надежный прием сигнала и высокую скорость передачи данных. Cudy LT400V — это надежный и функциональный роутер, который станет отличным выбором для дома или офиса.
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