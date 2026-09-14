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Wi-Fi роутер Cudy LT400V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Cudy LT400V

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Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 4
Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 5
Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400V - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737712
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
роутер, адаптер питания, Ethernet-кабель, руководство по установке, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х6
Вес, г.
350

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT400V

Cudy LT400V — это LTE-роутер, который обеспечит вас стабильным и высокоскоростным доступом в интернет. Он поддерживает 4G-соединение, что позволяет вам наслаждаться быстрым интернетом даже в тех местах, где нет доступа к проводному подключению. С помощью Cudy LT400V вы сможете совершать голосовые вызовы по протоколу VoIP, что удобно для общения с друзьями и родственниками. Роутер оснащен тремя портами LAN, что позволяет подключить к сети несколько устройств одновременно. Скорость Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц достигает 300 Мбит/с, что обеспечивает комфортное просматривание онлайн-видео, игры и работу в интернете. Cudy LT400V поддерживает технологию Cudy Mesh, что позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi сигнала и обеспечить стабильное соединение во всех уголках вашего дома. Благодаря двум активным антеннам роутер обеспечивает надежный прием сигнала и высокую скорость передачи данных. Cudy LT400V — это надежный и функциональный роутер, который станет отличным выбором для дома или офиса.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy LT400V




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Развернуть
Комплектация
роутер, адаптер питания, Ethernet-кабель, руководство по установке, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Cudy LT400V — это LTE-роутер, который обеспечит вас стабильным и высокоскоростным доступом в интернет. Он поддерживает 4G-соединение, что позволяет вам наслаждаться быстрым интернетом даже в тех местах, где нет доступа к проводному подключению. С помощью Cudy LT400V вы сможете совершать голосовые вызовы по протоколу VoIP, что удобно для общения с друзьями и родственниками. Роутер оснащен тремя портами LAN, что позволяет подключить к сети несколько устройств одновременно. Скорость Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц достигает 300 Мбит/с, что обеспечивает комфортное просматривание онлайн-видео, игры и работу в интернете. Cudy LT400V поддерживает технологию Cudy Mesh, что позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi сигнала и обеспечить стабильное соединение во всех уголках вашего дома. Благодаря двум активным антеннам роутер обеспечивает надежный прием сигнала и высокую скорость передачи данных. Cudy LT400V — это надежный и функциональный роутер, который станет отличным выбором для дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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