Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый
Клавиатура A4TECH — это высококачественное устройство, созданное специально для геймеров и любителей удобства в работе за компьютером. Эта механическая клавиатура обеспечивает быструю и точную реакцию на нажатия, что значительно повышает эффективность в играх и при вводе текста. Подключение осуществляется через надежный проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную и бесперебойную работу устройства. Пользователи оценят подсветку клавиш, которая делает клавиатуру A4TECH не только стильной, но и удобной для ночного использования. Раскладка ANSI обеспечивает комфортное нажатие клавиш, а полноразмерный формат с 104 клавишами предоставляет все необходимые функциональные возможности без компромиссов. Черный цвет корпуса придает клавиатуре современный и элегантный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что позволяет удобно разместить устройство на рабочем столе. Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание надежности, функциональности и стиля в одном устройстве.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура оптико-механическая, нажатие клавиш плавное, т.к. используются красные бесшумные свичи (нет щелчков имитирующих печатную машинку как на чистой механике) Алюминиевая вставка, драйвер с полной регуллировкой и настройкой любого цвета, яркости и комбинаций подсветки. Соотношение цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
Брала клавиатуру для сына. Полностью механическая, с характерным приятным звуком нажатия клавиш, клавиатура не скользит, имеет матовое и приятное на ощупь покрытие клавиш. Имеется настраиваемая RGB подсветка. В комплекте понятная инструкция по настройке и установке ПО для регулирования уровня яркости и цветов подсветки каждой клавиши. Также можно создать персональные настройки горячих клавиш. Товар однозначно рекомендую к покупке.
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B808N черный/серый
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура оптико-механическая, нажатие клавиш плавное, т.к. используются красные бесшумные свичи (нет щелчков имитирующих печатную машинку как на чистой механике) Алюминиевая вставка, драйвер с полной регуллировкой и настройкой любого цвета, яркости и комбинаций подсветки. Соотношение цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
Брала клавиатуру для сына. Полностью механическая, с характерным приятным звуком нажатия клавиш, клавиатура не скользит, имеет матовое и приятное на ощупь покрытие клавиш. Имеется настраиваемая RGB подсветка. В комплекте понятная инструкция по настройке и установке ПО для регулирования уровня яркости и цветов подсветки каждой клавиши. Также можно создать персональные настройки горячих клавиш. Товар однозначно рекомендую к покупке.