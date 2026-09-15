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Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка

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Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 1
Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 2
Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 3
Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 4
Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 5
Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Mano Solo
Альбом (сингл)
Les Annees Sombres
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 1
  • Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 2
  • Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 3
  • Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 4
  • Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 5
  • Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295043346]
Исполнитель
Mano Solo
Альбом (сингл)
Les Annees Sombres
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка

Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295043346]
Исполнитель
Mano Solo
Альбом (сингл)
Les Annees Sombres
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mano Solo - Les Annees Sombres (0190295043346) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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