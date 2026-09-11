Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка
Обладатель премии Грэмми, американский соул-певец Леон Бриджес, возвращается с потрясающим третьим альбомом Gold-Diggers Sound, который выйдет 23 июля!.. Альбом был спродюсирован Леоном Бриджесом и грэмминосным продюсером Рики Ридом и родился в результате долгих ночей в развлекательном комплексе Gold-Diggers в Лос-Анджелесе, включающем студию, отель и бар. Это демонстрация захватывающего опыта Леона в создании музыки в том месте, где он жил, работал и отдыхал в течение двух лет. Душевное сотрудничество Леона как художника и самого пространства было настолько обширным, что он решил назвать альбом в честь комплекса. Также среди соавторов альбома такие имена как: Роберт Гласпер, Террас Мартин, Джастин Трантер, Дэн Уилсон и Иан Фитчук.
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