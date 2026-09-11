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Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка

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Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 1
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 2
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 3
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 4
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 5
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 6
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 7
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 8
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 9
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 10
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 11
Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Gold-Diggers Sound
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 1
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 2
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 3
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 4
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 5
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 6
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 7
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 8
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 9
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 10
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 11
  • Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500451
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398869919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Gold-Diggers Sound
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Born Again, Motorbike, Steam, Why Dont You Touch Me, Magnolias, Gold-Diggers (Juniors Fanfare), Details, Sho Nuff, Sweeter, Dont Worry, Blue Mesas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка

Обладатель премии Грэмми, американский соул-певец Леон Бриджес, возвращается с потрясающим третьим альбомом Gold-Diggers Sound, который выйдет 23 июля!.. Альбом был спродюсирован Леоном Бриджесом и грэмминосным продюсером Рики Ридом и родился в результате долгих ночей в развлекательном комплексе Gold-Diggers в Лос-Анджелесе, включающем студию, отель и бар. Это демонстрация захватывающего опыта Леона в создании музыки в том месте, где он жил, работал и отдыхал в течение двух лет. Душевное сотрудничество Леона как художника и самого пространства было настолько обширным, что он решил назвать альбом в честь комплекса. Также среди соавторов альбома такие имена как: Роберт Гласпер, Террас Мартин, Джастин Трантер, Дэн Уилсон и Иан Фитчук.

Отзывы о товаре Leon Bridges - Gold-Diggers Sound (0194398869919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398869919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Gold-Diggers Sound
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Born Again, Motorbike, Steam, Why Dont You Touch Me, Magnolias, Gold-Diggers (Juniors Fanfare), Details, Sho Nuff, Sweeter, Dont Worry, Blue Mesas
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Обладатель премии Грэмми, американский соул-певец Леон Бриджес, возвращается с потрясающим третьим альбомом Gold-Diggers Sound, который выйдет 23 июля!.. Альбом был спродюсирован Леоном Бриджесом и грэмминосным продюсером Рики Ридом и родился в результате долгих ночей в развлекательном комплексе Gold-Diggers в Лос-Анджелесе, включающем студию, отель и бар. Это демонстрация захватывающего опыта Леона в создании музыки в том месте, где он жил, работал и отдыхал в течение двух лет. Душевное сотрудничество Леона как художника и самого пространства было настолько обширным, что он решил назвать альбом в честь комплекса. Также среди соавторов альбома такие имена как: Роберт Гласпер, Террас Мартин, Джастин Трантер, Дэн Уилсон и Иан Фитчук.
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Доставка
Отзывы


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