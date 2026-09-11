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Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC)

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Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 5
Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 6
Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 7
Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Q570
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 5
  • Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 6
  • Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 7
  • Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499241
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Q570
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
910

Описание товара Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC)

ASUS крупнейший производитель материнских плат в мире, известный ориентированным на конечного пользователя подходом к разработке своих продуктов. От моделей, предназначенных для корпоративных пользователей, в первую очередь требуются безупречная стабильность, удобство администрирования и надежные средства информационной безопасности, и именно это предлагают материнские платы ASUS Pro Q570M-C/CSM коммерческой серии. Они обладают защитными средствами, обеспечивают стабильную работу в круглосуточном режиме и поддерживают гибкие средства управления, что поможет сделать ИТ-инфраструктуру компании еще более безопасной, надежной и простой в использовании.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Q570
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS крупнейший производитель материнских плат в мире, известный ориентированным на конечного пользователя подходом к разработке своих продуктов. От моделей, предназначенных для корпоративных пользователей, в первую очередь требуются безупречная стабильность, удобство администрирования и надежные средства информационной безопасности, и именно это предлагают материнские платы ASUS Pro Q570M-C/CSM коммерческой серии. Они обладают защитными средствами, обеспечивают стабильную работу в круглосуточном режиме и поддерживают гибкие средства управления, что поможет сделать ИТ-инфраструктуру компании еще более безопасной, надежной и простой в использовании.


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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