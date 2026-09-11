Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Pro Q570M-C/CSM (90MB1700-M0EAYC)
ASUS крупнейший производитель материнских плат в мире, известный ориентированным на конечного пользователя подходом к разработке своих продуктов. От моделей, предназначенных для корпоративных пользователей, в первую очередь требуются безупречная стабильность, удобство администрирования и надежные средства информационной безопасности, и именно это предлагают материнские платы ASUS Pro Q570M-C/CSM коммерческой серии. Они обладают защитными средствами, обеспечивают стабильную работу в круглосуточном режиме и поддерживают гибкие средства управления, что поможет сделать ИТ-инфраструктуру компании еще более безопасной, надежной и простой в использовании.
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