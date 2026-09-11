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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416)

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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 1
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 2
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 3
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 4
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 5
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 6
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 7
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 8
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 9
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 10
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 11
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 12
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 13
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 14
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 15
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 16
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 17
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 18
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 19
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 20
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 10
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 11
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 12
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 13
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 14
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 15
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 16
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 17
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 18
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 19
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 20
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
910 руб.  1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492139
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416)

Клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 – набор, способный сделать работу не только комфортной, но и более быстрой. Проводные устройства от известного производителя с отличной репутацией отличаются прежде всего качеством и надежностью. Они проработают долгие годы и не заставят нервничать из-за того, что что-то не срабатывает так, как должно, или просто отключается в самый неподходящий момент. Особенность клавиатуры Genius Smart KM-200 – наличие кнопки Fn, открывающей доступ к мультимедийным функциям. С ее помощью получается одним нажатием управлять плеерами, выйти в почту или соцсети. Клавиша Smart Genius вызывает на экран меню самых востребованных приложений. Это позволяет сэкономить до 50 % времени, затрачиваемого на рутинные процессы. Мышь из комплекта подходит для работы любой рукой, снабжена двумя клавишами и прорезиненным колесом прокрутки. Разрешение оптического датчика постоянное (1000 dpi), оптимальное для выполнения стандартных операций.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Genius Smart KM-200 (31330003416)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 – набор, способный сделать работу не только комфортной, но и более быстрой. Проводные устройства от известного производителя с отличной репутацией отличаются прежде всего качеством и надежностью. Они проработают долгие годы и не заставят нервничать из-за того, что что-то не срабатывает так, как должно, или просто отключается в самый неподходящий момент. Особенность клавиатуры Genius Smart KM-200 – наличие кнопки Fn, открывающей доступ к мультимедийным функциям. С ее помощью получается одним нажатием управлять плеерами, выйти в почту или соцсети. Клавиша Smart Genius вызывает на экран меню самых востребованных приложений. Это позволяет сэкономить до 50 % времени, затрачиваемого на рутинные процессы. Мышь из комплекта подходит для работы любой рукой, снабжена двумя клавишами и прорезиненным колесом прокрутки. Разрешение оптического датчика постоянное (1000 dpi), оптимальное для выполнения стандартных операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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