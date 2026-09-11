Описание товара Блендер стационарный Ninja BN495EU

Практичний блендер Ninja з технологією Auto-iQ З допомогою міксера Ninja нового покоління ви можете легко створювати чудові смузі і крижані напої зі свіжих або заморожених інгредієнтів - від корисних фруктових коктейлів до чудових молочних коктейлів і крижаних делікатесів до соусів і заправок. Просто наповніть 700 мл глечик блендера з міцного тритана без бісфенолу А необхідними інгредієнтами, вставте унікальні леза і змішайте свій улюблений напій натисненням кнопки. Надійно закрийте кухоль відповідної кришкою і насолоджуйтесь своїм творінням відразу або в дорозі. Простий в обігу За допомогою простих елементів управління ви можете отримати доступ до автоматичних програм або самостійно виконати свої власні налаштування - для отримання ідеальних результатів у відповідності з вашим смаком. Технологія Auto-iQ Все під контролем завдяки технології Auto-iQ. Ця технологія є ексклюзивною для Ninja. З допомогою інтелектуальних програм мікшування ви можете добитися бажаних результатів одним натисненням кнопки. 2 унікальні функції пульсації, паузи і мікшування роблять велику частину роботи за вас. При бажанні ви також можете виконати відповідні налаштування вручну. Технологія леза Ninja Високоточні леза Ninja, виготовлені з особливо міцної і високоякісної нержавіючої сталі, принесуть вам задоволення протягом багатьох років - перевірені і протестовані з використанням 1000 сумішей для подрібнення льоду. Потужний двигун потужністю 1000 Вт в поєднанні з лезами Extractor Pro Blades забезпечує бархатисто-м'які результати і легко змішує цілі фрукти, овочі, горіхи, насіння і навіть морозиво. Завдяки деталям, які можна мити в посудомийній машині, чистка стає дитячою грою.