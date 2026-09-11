Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.7
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
21000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486467
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Описание товара Блендер стационарный Ninja BN495EU
Практичний блендер Ninja з технологією Auto-iQ
З допомогою міксера Ninja нового покоління ви можете легко створювати чудові смузі і крижані напої зі свіжих або заморожених інгредієнтів - від корисних фруктових коктейлів до чудових молочних коктейлів і крижаних делікатесів до соусів і заправок. Просто наповніть 700 мл глечик блендера з міцного тритана без бісфенолу А необхідними інгредієнтами, вставте унікальні леза і змішайте свій улюблений напій натисненням кнопки. Надійно закрийте кухоль відповідної кришкою і насолоджуйтесь своїм творінням відразу або в дорозі.
Простий в обігу
За допомогою простих елементів управління ви можете отримати доступ до автоматичних програм або самостійно виконати свої власні налаштування - для отримання ідеальних результатів у відповідності з вашим смаком. Технологія Auto-iQ Все під контролем завдяки технології Auto-iQ. Ця технологія є ексклюзивною для Ninja. З допомогою інтелектуальних програм мікшування ви можете добитися бажаних результатів одним натисненням кнопки. 2 унікальні функції пульсації, паузи і мікшування роблять велику частину роботи за вас. При бажанні ви також можете виконати відповідні налаштування вручну.
Технологія леза Ninja
Високоточні леза Ninja, виготовлені з особливо міцної і високоякісної нержавіючої сталі, принесуть вам задоволення протягом багатьох років - перевірені і протестовані з використанням 1000 сумішей для подрібнення льоду. Потужний двигун потужністю 1000 Вт в поєднанні з лезами Extractor Pro Blades забезпечує бархатисто-м'які результати і легко змішує цілі фрукти, овочі, горіхи, насіння і навіть морозиво. Завдяки деталям, які можна мити в посудомийній машині, чистка стає дитячою грою.
Практичний блендер Ninja з технологією Auto-iQ
З допомогою міксера Ninja нового покоління ви можете легко створювати чудові смузі і крижані напої зі свіжих або заморожених інгредієнтів - від корисних фруктових коктейлів до чудових молочних коктейлів і крижаних делікатесів до соусів і заправок. Просто наповніть 700 мл глечик блендера з міцного тритана без бісфенолу А необхідними інгредієнтами, вставте унікальні леза і змішайте свій улюблений напій натисненням кнопки. Надійно закрийте кухоль відповідної кришкою і насолоджуйтесь своїм творінням відразу або в дорозі.
Простий в обігу
За допомогою простих елементів управління ви можете отримати доступ до автоматичних програм або самостійно виконати свої власні налаштування - для отримання ідеальних результатів у відповідності з вашим смаком. Технологія Auto-iQ Все під контролем завдяки технології Auto-iQ. Ця технологія є ексклюзивною для Ninja. З допомогою інтелектуальних програм мікшування ви можете добитися бажаних результатів одним натисненням кнопки. 2 унікальні функції пульсації, паузи і мікшування роблять велику частину роботи за вас. При бажанні ви також можете виконати відповідні налаштування вручну.
Технологія леза Ninja
Високоточні леза Ninja, виготовлені з особливо міцної і високоякісної нержавіючої сталі, принесуть вам задоволення протягом багатьох років - перевірені і протестовані з використанням 1000 сумішей для подрібнення льоду. Потужний двигун потужністю 1000 Вт в поєднанні з лезами Extractor Pro Blades забезпечує бархатисто-м'які результати і легко змішує цілі фрукти, овочі, горіхи, насіння і навіть морозиво. Завдяки деталям, які можна мити в посудомийній машині, чистка стає дитячою грою.
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