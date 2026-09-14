Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%330 руб. 780 руб.
В наличии
Код товара: 478934
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
330 руб. -58%
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3
Для смартфонов
Xiaomi Redmi Note 10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное
Защитное стекло PERO FULL COVER & FULL GLUE GLASS имеет прокрашенную тонкую рамку по периметру. Стекло полностью совместимо с индивидуальной моделью смартфона. Не препятствует одновременному использованию с чехлом для смартфона. Чехол не приподнимает края защитного стекла. Олеофобное покрытие отталкивает влагу, грязь и маслянистые вещества. За счет этого на дисплее не образуется пятен, отпечатков пальцев и разводов.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3
Для смартфонов
Xiaomi Redmi Note 10
Страна производитель
Китай
Защитное стекло PERO FULL COVER & FULL GLUE GLASS имеет прокрашенную тонкую рамку по периметру. Стекло полностью совместимо с индивидуальной моделью смартфона. Не препятствует одновременному использованию с чехлом для смартфона. Чехол не приподнимает края защитного стекла. Олеофобное покрытие отталкивает влагу, грязь и маслянистые вещества. За счет этого на дисплее не образуется пятен, отпечатков пальцев и разводов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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