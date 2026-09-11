Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12)
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Характеристики
Описание товара Бензопила Huter BS-2300M (70/6/12)
Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12 - надежная цепная пила с шиной универсальной длины. Благодаря низкому расходу топлива можно справиться с задачами любой сложности. С её помощью вы сможете заняться как заготовкой дров, так и использовать ее в строительстве. Безопасности в этой модели уделено много внимания. Блокировки курка газа предотвращает случайное нажатие. Функция механического инерционного тормоза цепи также важна: при резком отскоке пилы во время пиления (вверх и назад) рука упирается в ручку тормоза и отщелкивает её, а тормозная лента затягивается и тормозит барабан сцепления, цепь при этом останавливается практически мгновенно. Защитный щиток в случае разрыва цепи или её соскока с шины предотвращает травмирование. Резиновые амортизаторы, расположенные между рукоятками и картером пилы, снижают вредную вибрационную нагрузку при работе с бензопилой, делают работу комфортнее. Масляный бак размещается в передней части картера. Принудительная смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Легкий старт влияет на скорость запуска, особенно в зимний период. Он добавляет дополнительный крутящий момент при рывке.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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