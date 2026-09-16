Top.Mail.Ru
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 1
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 2
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 3
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 4
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 5
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 6
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 7
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 8
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 9
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 10
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 11
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 12
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 13
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 14
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 15
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 16
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 17
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 18
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 19
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 20
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.4 л. с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 1
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 2
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 3
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 4
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 5
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 6
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 7
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 8
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 9
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 10
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 11
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 12
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 13
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 14
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 15
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 16
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 17
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 18
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 19
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 20
  • Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40)
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
31
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.4 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х26
Вес, кг.
6.7

Описание товара Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40)

Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40)



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)

Отзывы о товаре Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
31
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.4 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила STEHER 45 см3, 40 см (BS-45-40) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...