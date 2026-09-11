Полотенцедержатель FIXSEN Modern трубчатый 2-ой (FX-51502)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Modern трубчатый 2-ой (FX-51502)
Сатиновая коллекция аксессуаров для ванной комнаты в одноименном стиле. Приятный эффект приглушенного бархатистого блеска, легко сочетается с фактурными поверхностями интерьера и монохромным цветом стен. Простая форма основания не отвлекает внимания от мягких бликов отражаемого света. Изделия комплектуются матовыми стеклянными колбами, на которых не остается следов от воды. Вставки из мягкого пластика надежно удерживают стекло в металле и помогают избежать трения. Основание из латуни и литые части аксессуаров надежно крепятся и плотно прилегают к стене. Крепкая конструкция литых компонентов отличается высокой надежностью. Пазовая система в данной серии предотвращает вращение составных частей и обеспечивает упругое сопротивление при эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe Logis Universal 4172600...
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитДозатор для жидкого мыла Hansgrohe Logis Universal 41714000
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755140 бронза
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитМыльница Hansgrohe AddStories 41746000 хром
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитСтаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749000 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 м...
-
В наличииЦена 3 890 руб. 4 410 руб.973 руб. в СплитПолка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754000 х...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41771000 хро...
-
В наличииЦена 4 280 руб. 5 130 руб.1070 руб. в СплитПолка прямая (стеклянная) 60 см Savol 68b (S-06891B)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Modern трубчатый 2-ой (FX-51502)