Полотенцедержатель FIXSEN Luksor полукольцо (FX-71611B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Luksor полукольцо (FX-71611B)
Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.
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