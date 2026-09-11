Ерш для туалета FIXSEN Metra (FX-11113)
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470537
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
48х19х13
Вес, г.
830
Описание товара Ерш для туалета FIXSEN Metra (FX-11113)
Представляем вашему вниманию подвесной ершик для туалета, сочетающий в себе функциональность и современный дизайн. Этот аксессуар - идеальное решение для тех, кто стремится к созданию стильного и аккуратного пространства в своей ванной комнате.
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Представляем вашему вниманию подвесной ершик для туалета, сочетающий в себе функциональность и современный дизайн. Этот аксессуар - идеальное решение для тех, кто стремится к созданию стильного и аккуратного пространства в своей ванной комнате.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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