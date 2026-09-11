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Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B)

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Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B) - фото 1
Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B) - фото 2
Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B) - фото 1
  • Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B) - фото 2
  • Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470519
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
42х10х9
Вес, г.
570

Описание товара Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B)

Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.

Отзывы о товаре Планка FIXSEN Luksor 4 крючка (FX-71605-4B)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.
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Доставка
Отзывы


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