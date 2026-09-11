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Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4)

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Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4) - фото 1
Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4) - фото 2
Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4) - фото 1
  • Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4) - фото 2
  • Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470515
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
38х13х5
Вес, г.
430

Описание товара Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4)

Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку. Толщина напыления хрома* защищает изделия от истирания, царапин и влажности. *Коллекция «Kvadro» успешно прошла испытания в соляных ваннах.

Отзывы о товаре Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305-4)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку. Толщина напыления хрома* защищает изделия от истирания, царапин и влажности. *Коллекция «Kvadro» успешно прошла испытания в соляных ваннах.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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