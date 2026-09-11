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Мыльница Fixsen Agat ( FX-220-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мыльница Fixsen Agat ( FX-220-4)

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Мыльница Fixsen Agat FX-220-4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470135
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
170

Описание товара Мыльница Fixsen Agat ( FX-220-4)

Мыльница - это необходима вещь в ванной комнате для всех, кто ценит настоящий комфорт и порядок. Если Вы отдаете предпочтение кусковому мылу, а не жидкому, то данная модель идеальный вариант для Вас. Материал, из которой сделана мыльница устойчив к влаге, перепадам температур и воздействию бытовых химических средств.

Отзывы о товаре Мыльница Fixsen Agat ( FX-220-4)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Описание
Мыльница - это необходима вещь в ванной комнате для всех, кто ценит настоящий комфорт и порядок. Если Вы отдаете предпочтение кусковому мылу, а не жидкому, то данная модель идеальный вариант для Вас. Материал, из которой сделана мыльница устойчив к влаге, перепадам температур и воздействию бытовых химических средств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мыльница Fixsen Agat ( FX-220-4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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