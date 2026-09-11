Мыльница Fixsen Agat ( FX-220-4)
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470135
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
170
Описание товара Мыльница Fixsen Agat ( FX-220-4)
Мыльница - это необходима вещь в ванной комнате для всех, кто ценит настоящий комфорт и порядок. Если Вы отдаете предпочтение кусковому мылу, а не жидкому, то данная модель идеальный вариант для Вас. Материал, из которой сделана мыльница устойчив к влаге, перепадам температур и воздействию бытовых химических средств.
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Мыльница - это необходима вещь в ванной комнате для всех, кто ценит настоящий комфорт и порядок. Если Вы отдаете предпочтение кусковому мылу, а не жидкому, то данная модель идеальный вариант для Вас. Материал, из которой сделана мыльница устойчив к влаге, перепадам температур и воздействию бытовых химических средств.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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