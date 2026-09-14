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Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50

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Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 1
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 2
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 3
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 4
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 5
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 6
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 7
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 8
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 9
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 10
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 1
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 2
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 3
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 4
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 5
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 6
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 7
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 8
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 9
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 10
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 410 руб. 
Начислим 327 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50
20 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
71
Ширина, см
34.5
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х61х30
Вес, кг.
33

Описание товара Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50

Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 Воздушный компрессор Зубр 400 л/мин, 50 л, 2200 Вт, КПМ-400-50 относится к силовой технике бытового класса. Агрегат подойдет для эксплуатации в мастерской, на производстве и в строительстве для подключения двух пневмоинструментов и обеспечения их сжатым воздухом. Компрессор отличается высокой производительностью. Имеет раздельную регулировку расхода воздуха. Компрессор оснащен транспортировочными колесами.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
71
Ширина, см
34.5
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 Воздушный компрессор Зубр 400 л/мин, 50 л, 2200 Вт, КПМ-400-50 относится к силовой технике бытового класса. Агрегат подойдет для эксплуатации в мастерской, на производстве и в строительстве для подключения двух пневмоинструментов и обеспечения их сжатым воздухом. Компрессор отличается высокой производительностью. Имеет раздельную регулировку расхода воздуха. Компрессор оснащен транспортировочными колесами.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - по цене 20410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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