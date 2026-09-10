Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394154
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
83х72х66
Вес, кг.
37.55
Описание товара Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный
Компрессор PATRIOT VX50/402 525306315 обеспечивает сжатым воздухом различный пневматический инструмент. Агрегат имеет специальное отверстие, при помощи которого можно слить жидкость с ресивера для достижения высокого качества сжатого воздуха. Модель вырабатывает 400 литров сжатого воздуха в минуту и оснащена ресивером на 50 литров. Компрессор не требует специальной подготовки фундамента для установки.
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Компрессор PATRIOT VX50/402 525306315 обеспечивает сжатым воздухом различный пневматический инструмент. Агрегат имеет специальное отверстие, при помощи которого можно слить жидкость с ресивера для достижения высокого качества сжатого воздуха. Модель вырабатывает 400 литров сжатого воздуха в минуту и оснащена ресивером на 50 литров. Компрессор не требует специальной подготовки фундамента для установки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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