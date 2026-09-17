Компрессор воздушный рем. привод MTX 58022, КР2500/80, 2,5 кВт, 80 литров, 420 л/мин
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 780 руб.
В наличии
Код товара: 745420
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2500
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
80
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.75х0.4
Вес, кг.
69
Описание товара Компрессор воздушный рем. привод MTX 58022, КР2500/80, 2,5 кВт, 80 литров, 420 л/мин
Компрессор MTX — масляная поршневая модель с ременным приводом и электрическим двигателем, работающим от сети. Два цилиндра и производительность 420 л/мин обеспечивают уверенную подачу сжатого воздуха для различных пневматических задач. Ресивер объёмом 80 л помогает поддерживать запас воздуха, а максимальное давление 10 бар расширяет возможности использования компрессора. Масляный тип смазки рассчитан на стабильную работу поршневого механизма. Практичный вариант для тех, кому нужна производительная техника с вместительным ресивером и надёжным ременным приводом.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2500
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
80
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Компрессор MTX — масляная поршневая модель с ременным приводом и электрическим двигателем, работающим от сети. Два цилиндра и производительность 420 л/мин обеспечивают уверенную подачу сжатого воздуха для различных пневматических задач. Ресивер объёмом 80 л помогает поддерживать запас воздуха, а максимальное давление 10 бар расширяет возможности использования компрессора. Масляный тип смазки рассчитан на стабильную работу поршневого механизма. Практичный вариант для тех, кому нужна производительная техника с вместительным ресивером и надёжным ременным приводом.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный рем. привод MTX 58022, КР2500/80, 2,5 кВт, 80 литров, 420 л/мин – стоимость товара 21780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод MTX 58022, КР2500/80, 2,5 кВт, 80 литров, 420 л/мин