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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500

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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 1
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 2
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 3
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 4
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 1
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 2
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 3
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 4
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500
19 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
3000
Высота, см
320
Количество цилиндров
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
720
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х65х32
Вес, кг.
42

Описание товара Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500

Компрессор DENZEL — мощное безмасляное решение для задач, где важны высокая производительность и стабильное давление. Коаксиальный привод и электрический двигатель с аккумуляторным питанием обеспечивают удобный формат работы без использования масляной смазки. Производительность 2850 л/мин позволяет быстро справляться с большими объёмами сжатого воздуха, а давление до 8 бар подходит для широкого спектра пневматических задач. Ресивер объёмом 50 литров поддерживает необходимый запас воздуха и делает работу более плавной. Надёжный, производительный и практичный компрессор DENZEL для интенсивного использования.



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Отзывы о товаре Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
коаксильный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
3000
Высота, см
320
Количество цилиндров
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
720
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор DENZEL — мощное безмасляное решение для задач, где важны высокая производительность и стабильное давление. Коаксиальный привод и электрический двигатель с аккумуляторным питанием обеспечивают удобный формат работы без использования масляной смазки. Производительность 2850 л/мин позволяет быстро справляться с большими объёмами сжатого воздуха, а давление до 8 бар подходит для широкого спектра пневматических задач. Ресивер объёмом 50 литров поддерживает необходимый запас воздуха и делает работу более плавной. Надёжный, производительный и практичный компрессор DENZEL для интенсивного использования.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58144, DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт, 50 л, 2850 об/мин, 500 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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