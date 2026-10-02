Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-50-Р-2.2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 540 руб.
В наличии
Код товара: 346788
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 540 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
Производительность
0
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
72
Ширина, см
42
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
10.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х69х42
Вес, кг.
52.5
Описание товара Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-50-Р-2.2
Воздушный поршневой масляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ременной привод, 440л/мин, 50л, 10Атм, 2200Вт, 220В ЗКПМ-440-50-Р-2.2 представляет собой силовой агрегат для длительной интенсивной эксплуатации. Подойдет для использования на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. Главное отличие компрессора - высокая производительность. Имеется два выхода для подключения двух инструментов.
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Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
Производительность
0
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
72
Ширина, см
42
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
10.1
Страна производитель
Китай
Воздушный поршневой масляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ременной привод, 440л/мин, 50л, 10Атм, 2200Вт, 220В ЗКПМ-440-50-Р-2.2 представляет собой силовой агрегат для длительной интенсивной эксплуатации. Подойдет для использования на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. Главное отличие компрессора - высокая производительность. Имеется два выхода для подключения двух инструментов.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-50-Р-2.2 - купить по цене 30540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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