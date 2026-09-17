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Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны

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Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото 1
Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото 1
  • Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 050 руб. 
Начислим 417 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны
26 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.76х0.41
Вес, кг.
71.7

Описание товара Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны

Масляный компрессор СИБРТЕХ с поршневым ременным приводом рассчитан на стабильную работу при производительности 350 л/мин и максимальном давлении 10 бар. Электрический двигатель мощностью 2200 Вт питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать там, где требуется постоянный источник сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 л помогает поддерживать запас воздуха для продолжительной работы. Одноступенчатая конструкция и масляный тип смазки делают модель практичным решением для задач, где важны производительность и рабочее давление. Вес компрессора — 54 кг.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный компрессор СИБРТЕХ с поршневым ременным приводом рассчитан на стабильную работу при производительности 350 л/мин и максимальном давлении 10 бар. Электрический двигатель мощностью 2200 Вт питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать там, где требуется постоянный источник сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 л помогает поддерживать запас воздуха для продолжительной работы. Одноступенчатая конструкция и масляный тип смазки делают модель практичным решением для задач, где важны производительность и рабочее давление. Вес компрессора — 54 кг.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - этот товар вы можете купить по цене 26050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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