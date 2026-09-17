Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 050 руб.
В наличии
Код товара: 745427
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 050 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.76х0.41
Вес, кг.
71.7
Описание товара Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны
Масляный компрессор СИБРТЕХ с поршневым ременным приводом рассчитан на стабильную работу при производительности 350 л/мин и максимальном давлении 10 бар. Электрический двигатель мощностью 2200 Вт питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать там, где требуется постоянный источник сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 л помогает поддерживать запас воздуха для продолжительной работы. Одноступенчатая конструкция и масляный тип смазки делают модель практичным решением для задач, где важны производительность и рабочее давление. Вес компрессора — 54 кг.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 240 руб.7060 руб. в СплитМасляный компрессор ЗУБР КПМ-400-100, 2200 Вт, 400 л/мин, 100 л
-
В наличии БесплатноЦена 30 230 руб.7558 руб. в СплитКомпрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2
-
В наличииЦена 30 540 руб.7635 руб. в СплитКомпрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-50-Р-2.2
-
В наличииЦена 35 320 руб.8830 руб. в СплитКомпрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,18...
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитКомпрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2...
-
В наличии БесплатноЦена 35 590 руб.8898 руб. в СплитКомпрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2
-
В наличииЦена 38 450 руб.9613 руб. в СплитКомпрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,...
-
В наличииЦена 41 740 руб.10435 руб. в СплитКомпрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВ...
-
В наличииЦена 41 760 руб.10440 руб. в СплитКомпрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2...
-
В наличииЦена 43 490 руб.10873 руб. в СплитКомпрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4...
-
В наличииЦена 48 080 руб.12020 руб. в СплитКомпрессор воздушный инверторный рем. привод DENZEL 58180, BIW30...
-
В наличииЦена 51 480 руб.12870 руб. в СплитРеменной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/ми...
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Масляный компрессор СИБРТЕХ с поршневым ременным приводом рассчитан на стабильную работу при производительности 350 л/мин и максимальном давлении 10 бар. Электрический двигатель мощностью 2200 Вт питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать там, где требуется постоянный источник сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 л помогает поддерживать запас воздуха для продолжительной работы. Одноступенчатая конструкция и масляный тип смазки делают модель практичным решением для задач, где важны производительность и рабочее давление. Вес компрессора — 54 кг.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - этот товар вы можете купить по цене 26050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны