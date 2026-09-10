Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394144
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х61х36
Вес, кг.
40.7
Описание товара Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный
Поршневой безмасляный компрессор PATRIOT WO 50-300 525301925 представляет собой силовой агрегат, который предназначен для выработки чистого сжатого воздуха и обеспечения им пневмоинструмента. Данная модель подходит для эксплуатации в бытовых целях, в мастерских, гаражах и т.д. Компрессор отличается низким уровнем шума во время работы. Не требует сложного обслуживания.
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Поршневой безмасляный компрессор PATRIOT WO 50-300 525301925 представляет собой силовой агрегат, который предназначен для выработки чистого сжатого воздуха и обеспечения им пневмоинструмента. Данная модель подходит для эксплуатации в бытовых целях, в мастерских, гаражах и т.д. Компрессор отличается низким уровнем шума во время работы. Не требует сложного обслуживания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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