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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин

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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото 2
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото 3
Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото 2
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото 3
  • Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 490 руб. 
Начислим 696 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745440
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин
43 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
4000
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.87х0.46
Вес, кг.
128.6

Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин

Компрессор DENZEL — мощное решение для задач, где важны высокая производительность и стабильная подача сжатого воздуха. Электрический двигатель мощностью 4000 Вт работает от сети, а производительность 690 л/мин позволяет эффективно справляться с интенсивными нагрузками. Масляный поршневой ременной привод и два цилиндра обеспечивают рабочую производительность, необходимую для широкого круга пневматических задач. Ресивер объёмом 100 литров помогает поддерживать запас сжатого воздуха, а максимальное давление 10 бар подходит для работы оборудования, рассчитанного на такие параметры. Надёжный компрессор DENZEL для мастерской, гаража и профессионального использования.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
4000
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор DENZEL — мощное решение для задач, где важны высокая производительность и стабильная подача сжатого воздуха. Электрический двигатель мощностью 4000 Вт работает от сети, а производительность 690 л/мин позволяет эффективно справляться с интенсивными нагрузками. Масляный поршневой ременной привод и два цилиндра обеспечивают рабочую производительность, необходимую для широкого круга пневматических задач. Ресивер объёмом 100 литров помогает поддерживать запас сжатого воздуха, а максимальное давление 10 бар подходит для работы оборудования, рассчитанного на такие параметры. Надёжный компрессор DENZEL для мастерской, гаража и профессионального использования.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58117, BCV 4000-T/100, 4,0 кВт, 100 литров, 690 л/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 43490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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