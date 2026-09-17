Масляный компрессор ЗУБР КПМ-400-100, 2200 Вт, 400 л/мин, 100 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 240 руб.
В наличии
Код товара: 741707
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
28 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
2200
Высота, см
810
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
435
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.72х0.38
Вес, кг.
65
Описание товара Масляный компрессор ЗУБР КПМ-400-100, 2200 Вт, 400 л/мин, 100 л
Масляный компрессор ЗУБР с коаксильным приводом и мощным четырёхтактным двигателем подходит для уверенной работы в самых насыщенных условиях. Давление до 8 Бар обеспечивает стабильную подачу воздуха, а высокая производительность в 400 л/мин справится даже с длительными задачами. Вместительный ресивер на 100 литров надёжно поддерживает запас воздуха — удобно для работы с инструментами в мастерской или на строительстве. Аккумуляторное питание даёт мобильность и свободу от проводов, а вес 58 кг говорит о серьёзной мощности и устойчивости установки.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
2200
Высота, см
810
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
435
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Масляный компрессор ЗУБР с коаксильным приводом и мощным четырёхтактным двигателем подходит для уверенной работы в самых насыщенных условиях. Давление до 8 Бар обеспечивает стабильную подачу воздуха, а высокая производительность в 400 л/мин справится даже с длительными задачами. Вместительный ресивер на 100 литров надёжно поддерживает запас воздуха — удобно для работы с инструментами в мастерской или на строительстве. Аккумуляторное питание даёт мобильность и свободу от проводов, а вес 58 кг говорит о серьёзной мощности и устойчивости установки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Масляный компрессор ЗУБР КПМ-400-100, 2200 Вт, 400 л/мин, 100 л - по цене 28240 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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