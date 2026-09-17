Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин
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Характеристики
Описание товара Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин
Компрессор DENZEL — производительное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и достаточный запас сжатого воздуха. Масляная поршневая конструкция с ременным приводом рассчитана на эффективную работу, а производительность 520 л/мин помогает быстро справляться с пневматическими задачами. Ресивер объёмом 100 л поддерживает запас воздуха и делает работу более удобной, сокращая необходимость частого включения компрессора. Максимальное давление 10 бар расширяет возможности применения оборудования. Электрический двигатель работает от сети, поэтому компрессор удобно использовать в подходящем стационарном месте. Одноступенчатая система сжатия, масляный тип смазки и надёжный ременной привод — практичное сочетание для регулярной эксплуатации. DENZEL подойдёт для мастерской, гаража и других задач, где требуется мощный сетевой компрессор с вместительным ресивером.
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Отзывы о товаре Компрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин