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Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин

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Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 1
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 2
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 3
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 4
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 5
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 6
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 7
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 8
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 9
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 10
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 11
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 12
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 13
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 14
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 15
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 16
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 17
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 18
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 1
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 2
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 3
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 4
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 5
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 6
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 7
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 8
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 9
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 10
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 11
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 12
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 13
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 14
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 15
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 16
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 17
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 18
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 320 руб. 
Начислим 566 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин
35 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1800
Количество цилиндров
6
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.74х0.43
Вес, кг.
71

Описание товара Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин

Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLS 1800/100 58028 мощностью 1800 (3 х 600) Вт, объемом ресивера 100 л и производительностью 345 л/мин предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом, подаваемым под давлением до 8 бар. Позволяет подключить пневматический заклепочник, дрель, шлифмашину и т.д. Оптимален для работы с краскопультом и для продувки электронных компонентов, т. к. в сжатом воздухе отсутствуют частицы масла. Компрессор пригодится в мастерской, гараже, на строительной площадке.

Преимущества

Отзывы о товаре Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1800
Количество цилиндров
6
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
да
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLS 1800/100 58028 мощностью 1800 (3 х 600) Вт, объемом ресивера 100 л и производительностью 345 л/мин предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом, подаваемым под давлением до 8 бар. Позволяет подключить пневматический заклепочник, дрель, шлифмашину и т.д. Оптимален для работы с краскопультом и для продувки электронных компонентов, т. к. в сжатом воздухе отсутствуют частицы масла. Компрессор пригодится в мастерской, гараже, на строительной площадке.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,1800 Вт, 3х600, 100 л, 345 л/мин - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 35320 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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