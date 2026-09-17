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Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный

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Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный - фото 1
Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный - фото 1
  • Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 
Начислим 351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный
21 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
720
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х70х38
Вес, кг.
53.5

Описание товара Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный

Компрессор MTX — мощная масляная модель с поршневым коаксиальным приводом и электрическим двигателем, работающим от сети. Производительность 350 л/мин и давление до 10 бар позволяют уверенно справляться с задачами, где нужен стабильный поток сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 л обеспечивает хороший запас воздуха, поэтому компрессор подходит для продолжительной работы без частых пауз. Мощность 2200 Вт подчёркивает его производительность, а прямой привод делает конструкцию практичной и функциональной. Масляный тип смазки рассчитан на рабочие нагрузки и регулярное использование.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
720
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор MTX — мощная масляная модель с поршневым коаксиальным приводом и электрическим двигателем, работающим от сети. Производительность 350 л/мин и давление до 10 бар позволяют уверенно справляться с задачами, где нужен стабильный поток сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 л обеспечивает хороший запас воздуха, поэтому компрессор подходит для продолжительной работы без частых пауз. Мощность 2200 Вт подчёркивает его производительность, а прямой привод делает конструкцию практичной и функциональной. Масляный тип смазки рассчитан на рабочие нагрузки и регулярное использование.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный - стоимость товара 21890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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