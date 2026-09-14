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Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110)

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Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 1
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 2
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 3
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 4
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 5
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 6
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 7
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Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 9
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 10
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Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 12
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 13
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 14
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 15
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 16
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Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 18
Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр №1 (давление в ресивере), манометр №2 (давление в пневмолинии)
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
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  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 2
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 3
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 4
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 5
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 6
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 7
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 8
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 9
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 10
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 11
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 12
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 13
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 14
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 15
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 16
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 17
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 18
  • Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477714
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр №1 (давление в ресивере), манометр №2 (давление в пневмолинии)
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х61х30
Вес, кг.
79.5

Описание товара Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110)

Компрессор Denzel BCV2200/100 58110 мощностью 2,2 кВт и производительностью 370 л/мин, с ресивером на 100 литров, предназначен для работ в мастерских, автосервисах, на производствах или в быту. К нему можно подключать сразу 2 пневмоинструмента, например, дрель, долото, заклепочный или продувочный пистолет, краскопульт, очиститель окалины и пр.,Высокий ресурс чугунных цилиндров, надежная ременная передача и объемный ресивер на 100 л позволяют использовать компрессор длительное время. При необходимости можно напрямую подключать второй накопитель или пневмомагистраль через дополнительный порт.

Преимущества

Отзывы о товаре Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр №1 (давление в ресивере), манометр №2 (давление в пневмолинии)
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Развернуть
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Компрессор Denzel BCV2200/100 58110 мощностью 2,2 кВт и производительностью 370 л/мин, с ресивером на 100 литров, предназначен для работ в мастерских, автосервисах, на производствах или в быту. К нему можно подключать сразу 2 пневмоинструмента, например, дрель, долото, заклепочный или продувочный пистолет, краскопульт, очиститель окалины и пр.,Высокий ресурс чугунных цилиндров, надежная ременная передача и объемный ресивер на 100 л позволяют использовать компрессор длительное время. При необходимости можно напрямую подключать второй накопитель или пневмомагистраль через дополнительный порт.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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