Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110)
Компрессор Denzel BCV2200/100 58110 мощностью 2,2 кВт и производительностью 370 л/мин, с ресивером на 100 литров, предназначен для работ в мастерских, автосервисах, на производствах или в быту. К нему можно подключать сразу 2 пневмоинструмента, например, дрель, долото, заклепочный или продувочный пистолет, краскопульт, очиститель окалины и пр.,Высокий ресурс чугунных цилиндров, надежная ременная передача и объемный ресивер на 100 л позволяют использовать компрессор длительное время. При необходимости можно напрямую подключать второй накопитель или пневмомагистраль через дополнительный порт.
Преимущества
- Тепловая защита — температура обмоток двигателя контролируется и в случае превышения допустимой нормы работа прекращается, чтобы устройство охладилось.
- Защита от перегрузки — если сила тока превышает безопасный порог, мотор моментально отключается, поэтому он остается в сохранности даже в случае резко возрастающей нагрузки.
- Автоматизация работы — реле FBANG самостоятельно останавливает и повторно запускает двигатель для поддержания давления в диапазоне 6,5-8 бар.
- Защита от аварийных ситуаций — если реле давления по каким-то причинам не остановит работу при превышении допустимого давления, лишний воздух стравится через предохранительный клапан.
- Удобный контроль работы — 2 манометра позволяют без труда отслеживать уровень давления как в ресивере, так и на выходной магистрали.
- Высокое качество ресивера — толщина стенок более 2 мм, прочное сварное соединение и антикоррозийное покрытие надежно защищают его от внутренних разрушений.
- Надежный картер — детали прочно прилегают друг к другу, а крышка плотно закрывается, что обеспечивает полную защиту от протекания масла.
- Смотровое окно — уровень масла в картере удобно отслеживать, это позволяет вовремя доливать его и избегать поломок двигателя.
- Коррозионностойкая клапанная плита — гальваническое покрытие предотвращает разрушение стали, это по
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 780 руб.5445 руб. в СплитКомпрессор воздушный рем. привод MTX 58022, КР2500/80, 2,5 кВт, ...
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитКомпрессор воздушный MTX 58033, КК-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин,...
-
В наличииЦена 23 150 руб.5788 руб. в СплитКомпрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 40...
-
В наличииЦена 26 050 руб.6513 руб. в СплитКомпрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/...
-
В наличииЦена 28 240 руб.7060 руб. в СплитМасляный компрессор ЗУБР КПМ-400-100, 2200 Вт, 400 л/мин, 100 л
-
В наличии БесплатноЦена 30 230 руб.7558 руб. в СплитКомпрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2
-
В наличииЦена 30 540 руб.7635 руб. в СплитКомпрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-50-Р-2.2
-
В наличииЦена 35 320 руб.8830 руб. в СплитКомпрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58028, DLS 1800/100,18...
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитКомпрессор воздушный рем. привод DENZEL 58116, BCI 2200/100, 2,2...
-
В наличии БесплатноЦена 35 590 руб.8898 руб. в СплитКомпрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2
-
В наличииЦена 38 450 руб.9613 руб. в СплитКомпрессор воздушный рем. привод DENZEL 58118, BCW3000-T/100, 3,...
-
В наличииЦена 41 740 руб.10435 руб. в СплитКомпрессор безмасл. малошумн. DENZEL 58146, DLP-4500/150, 4,5 кВ...
Компрессор Denzel BCV2200/100 58110 мощностью 2,2 кВт и производительностью 370 л/мин, с ресивером на 100 литров, предназначен для работ в мастерских, автосервисах, на производствах или в быту. К нему можно подключать сразу 2 пневмоинструмента, например, дрель, долото, заклепочный или продувочный пистолет, краскопульт, очиститель окалины и пр.,Высокий ресурс чугунных цилиндров, надежная ременная передача и объемный ресивер на 100 л позволяют использовать компрессор длительное время. При необходимости можно напрямую подключать второй накопитель или пневмомагистраль через дополнительный порт.
Преимущества
- Тепловая защита — температура обмоток двигателя контролируется и в случае превышения допустимой нормы работа прекращается, чтобы устройство охладилось.
- Защита от перегрузки — если сила тока превышает безопасный порог, мотор моментально отключается, поэтому он остается в сохранности даже в случае резко возрастающей нагрузки.
- Автоматизация работы — реле FBANG самостоятельно останавливает и повторно запускает двигатель для поддержания давления в диапазоне 6,5-8 бар.
- Защита от аварийных ситуаций — если реле давления по каким-то причинам не остановит работу при превышении допустимого давления, лишний воздух стравится через предохранительный клапан.
- Удобный контроль работы — 2 манометра позволяют без труда отслеживать уровень давления как в ресивере, так и на выходной магистрали.
- Высокое качество ресивера — толщина стенок более 2 мм, прочное сварное соединение и антикоррозийное покрытие надежно защищают его от внутренних разрушений.
- Надежный картер — детали прочно прилегают друг к другу, а крышка плотно закрывается, что обеспечивает полную защиту от протекания масла.
- Смотровое окно — уровень масла в картере удобно отслеживать, это позволяет вовремя доливать его и избегать поломок двигателя.
- Коррозионностойкая клапанная плита — гальваническое покрытие предотвращает разрушение стали, это по
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 (58110)