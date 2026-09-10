Портативная акустика JBL Clip 4 red
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 red
Портативная акустика JBL – это стильное и функциональное аудиоустройство, которое позволит наслаждаться качественным звуком в любом месте. Имея компактные размеры и вес всего 0,239 кг, эта колонка идеально подходит для путешествий и активного образа жизни. Акустическая система обладает мощностью 5 Вт и воспроизводит моно звук при помощи одного динамика. Благодаря емкости аккумулятора в 1000 мА·ч устройство способно работать до 10 часов без подзарядки, что делает его идеальным спутником для длительных выездов на природу или вечерних встреч с друзьями. Корпус колонки изготовлен из сочетания металла и пластика, что обеспечивает прочность и долговечность. Яркий красный цвет добавляет устройству стиль и современность, привлекая внимание и радуя глаз. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается интуитивно понятным и удобным. Портативная колонка JBL поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко соединять ее с любыми совместимыми устройствами. С отличным отношением сигнал/шум 85 дБ, эта колонка гарантирует чистое и насыщенное звучание. Независимо от того, находитесь ли вы дома, в парке или на пляже, портативная акустика JBL обеспечит отличное музыкальное сопровождение, делая каждый момент более ярким и запоминающимся.
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