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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457267
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Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI
Именно такой должна быть действительно хорошая кулинарная техника. И купив погружной блендер Braun MQ 9138 XI, вы сможете в очередной раз убедиться, что продукция компании полностью отвечает современным требованиям. При относительно небольших размерах и массе блендер оснащен мощным 1200-ваттным моторным блоком с оригинальной системой контроля скорости, а также выделяется уникальными фирменными решениями, призванными облегчить вашу работу на кухне. Для того, чтобы изменить скорость вращения насадок, достаточно сильнее или слабее сжать рукоятку (переключатель встроен прямо в нее). Острые лезвия ActiveBlade за счет увеличенной режущей поверхности способны более качественно обрабатывать твердые продукты, а особая форма нижней части блендерной ноги также облегчает процесс обработки ингредиентов и уменьшает разбрызгивание/разлет мелких частиц (SplashControl). Готовить быстро и аккуратно очень просто!
Ручной блендер даже без дополнительных насадок довольно универсален и может применяться для решения разнообразных кулинарных задач. Но кроме стандартных лезвий ActiveBlade, всегда есть возможность быстро подключить специальные аксессуары: небольшую мельничку для измельчения свежих специй или зерен кофе, закрытую насадку-измельчитель (500 мл.) с дополнительным ножом для колки льда и металлический широкий венчик для взбивания. Также в комплектацию включен пластиковый мерный стакан (600 мл.) с нанесенной на стенки шкалой. Система быстрого подключения EasyClick Plus обеспечивает надежную фиксацию насадок во время обработки ингредиентов и легкость их извлечения, как только работа с блендером будет завершена.
Именно такой должна быть действительно хорошая кулинарная техника. И купив погружной блендер Braun MQ 9138 XI, вы сможете в очередной раз убедиться, что продукция компании полностью отвечает современным требованиям. При относительно небольших размерах и массе блендер оснащен мощным 1200-ваттным моторным блоком с оригинальной системой контроля скорости, а также выделяется уникальными фирменными решениями, призванными облегчить вашу работу на кухне. Для того, чтобы изменить скорость вращения насадок, достаточно сильнее или слабее сжать рукоятку (переключатель встроен прямо в нее). Острые лезвия ActiveBlade за счет увеличенной режущей поверхности способны более качественно обрабатывать твердые продукты, а особая форма нижней части блендерной ноги также облегчает процесс обработки ингредиентов и уменьшает разбрызгивание/разлет мелких частиц (SplashControl). Готовить быстро и аккуратно очень просто!
Ручной блендер даже без дополнительных насадок довольно универсален и может применяться для решения разнообразных кулинарных задач. Но кроме стандартных лезвий ActiveBlade, всегда есть возможность быстро подключить специальные аксессуары: небольшую мельничку для измельчения свежих специй или зерен кофе, закрытую насадку-измельчитель (500 мл.) с дополнительным ножом для колки льда и металлический широкий венчик для взбивания. Также в комплектацию включен пластиковый мерный стакан (600 мл.) с нанесенной на стенки шкалой. Система быстрого подключения EasyClick Plus обеспечивает надежную фиксацию насадок во время обработки ингредиентов и легкость их извлечения, как только работа с блендером будет завершена.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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