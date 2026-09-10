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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI

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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 1
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 2
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 3
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 4
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 5
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 6
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 7
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 8
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 9
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 10
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 11
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 12
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 13
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 14
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 15
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 16
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 17
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 18
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 1
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 2
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 3
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 4
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 5
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 6
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 7
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 8
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 9
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 10
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 11
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 12
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 13
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 14
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 15
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 16
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 17
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 18
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457267
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик для взбивания, Измельчитель, Мельничка (1 шт.), Мерный стаканчик (1 шт.)
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
колка льда, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
51х29х18
Вес, кг.
2.16

Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI

Именно такой должна быть действительно хорошая кулинарная техника. И купив погружной блендер Braun MQ 9138 XI, вы сможете в очередной раз убедиться, что продукция компании полностью отвечает современным требованиям. При относительно небольших размерах и массе блендер оснащен мощным 1200-ваттным моторным блоком с оригинальной системой контроля скорости, а также выделяется уникальными фирменными решениями, призванными облегчить вашу работу на кухне. Для того, чтобы изменить скорость вращения насадок, достаточно сильнее или слабее сжать рукоятку (переключатель встроен прямо в нее). Острые лезвия ActiveBlade за счет увеличенной режущей поверхности способны более качественно обрабатывать твердые продукты, а особая форма нижней части блендерной ноги также облегчает процесс обработки ингредиентов и уменьшает разбрызгивание/разлет мелких частиц (SplashControl). Готовить быстро и аккуратно очень просто! Ручной блендер даже без дополнительных насадок довольно универсален и может применяться для решения разнообразных кулинарных задач. Но кроме стандартных лезвий ActiveBlade, всегда есть возможность быстро подключить специальные аксессуары: небольшую мельничку для измельчения свежих специй или зерен кофе, закрытую насадку-измельчитель (500 мл.) с дополнительным ножом для колки льда и металлический широкий венчик для взбивания. Также в комплектацию включен пластиковый мерный стакан (600 мл.) с нанесенной на стенки шкалой. Система быстрого подключения EasyClick Plus обеспечивает надежную фиксацию насадок во время обработки ингредиентов и легкость их извлечения, как только работа с блендером будет завершена.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9138XI




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик для взбивания, Измельчитель, Мельничка (1 шт.), Мерный стаканчик (1 шт.)
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
колка льда, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Румыния
Описание
Именно такой должна быть действительно хорошая кулинарная техника. И купив погружной блендер Braun MQ 9138 XI, вы сможете в очередной раз убедиться, что продукция компании полностью отвечает современным требованиям. При относительно небольших размерах и массе блендер оснащен мощным 1200-ваттным моторным блоком с оригинальной системой контроля скорости, а также выделяется уникальными фирменными решениями, призванными облегчить вашу работу на кухне. Для того, чтобы изменить скорость вращения насадок, достаточно сильнее или слабее сжать рукоятку (переключатель встроен прямо в нее). Острые лезвия ActiveBlade за счет увеличенной режущей поверхности способны более качественно обрабатывать твердые продукты, а особая форма нижней части блендерной ноги также облегчает процесс обработки ингредиентов и уменьшает разбрызгивание/разлет мелких частиц (SplashControl). Готовить быстро и аккуратно очень просто! Ручной блендер даже без дополнительных насадок довольно универсален и может применяться для решения разнообразных кулинарных задач. Но кроме стандартных лезвий ActiveBlade, всегда есть возможность быстро подключить специальные аксессуары: небольшую мельничку для измельчения свежих специй или зерен кофе, закрытую насадку-измельчитель (500 мл.) с дополнительным ножом для колки льда и металлический широкий венчик для взбивания. Также в комплектацию включен пластиковый мерный стакан (600 мл.) с нанесенной на стенки шкалой. Система быстрого подключения EasyClick Plus обеспечивает надежную фиксацию насадок во время обработки ингредиентов и легкость их извлечения, как только работа с блендером будет завершена.
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Отзывы


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