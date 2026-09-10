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Машинка для стрижки Kelli KL-7010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Kelli KL-7010

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Машинка для стрижки Kelli KL-7010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 448337
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Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
500

Описание товара Машинка для стрижки Kelli KL-7010

Машинка для стрижки Kelli KL-7010 — качественный прибор, предназначенный для стрижки волос. Практичная машинка проста и удобна в использовании, подойдет как для парикмахерских, так и для домашнего использования. Устройство работает от сети и оснащено 4 насадками с длиной стрижки — от 3 до 12 мм. Специальный рычаг для перемещения лезвия поможет более точно подстроить длину.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Kelli KL-7010




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Kelli KL-7010 — качественный прибор, предназначенный для стрижки волос. Практичная машинка проста и удобна в использовании, подойдет как для парикмахерских, так и для домашнего использования. Устройство работает от сети и оснащено 4 насадками с длиной стрижки — от 3 до 12 мм. Специальный рычаг для перемещения лезвия поможет более точно подстроить длину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для стрижки Kelli KL-7010 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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