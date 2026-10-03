John Prine - Sweet Revenge (0603497846603) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Prine
Альбом (сингл)
Sweet Revenge
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
В наличии
Код товара: 424544
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Доставка в Санкт-Петербурге
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2 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497846603]
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Prine
Альбом (сингл)
Sweet Revenge
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Prine - Sweet Revenge (0603497846603) виниловая пластинка
John Prine - Sweet Revenge (0603497846603) виниловая пластинка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497846603]
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Prine
Альбом (сингл)
Sweet Revenge
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
John Prine - Sweet Revenge (0603497846603) виниловая пластинка
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John Prine - Sweet Revenge (0603497846603) виниловая пластинка - по цене 2360 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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