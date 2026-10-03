Top.Mail.Ru
John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка - фото 1
John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка - фото 2
John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
John Prine
Альбом (сингл)
DIAMONDS IN THE ROUGH
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка - фото 1
  • John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка - фото 2
  • John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRINE, JOHN
filter_none Товар входит в коллекцию PRINE, JOHN

Коллекция PRINE, JOHN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497846580]
Исполнитель
John Prine
Альбом (сингл)
DIAMONDS IN THE ROUGH
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка

John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка

Отзывы о товаре John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497846580]
Исполнитель
John Prine
Альбом (сингл)
DIAMONDS IN THE ROUGH
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Prine - Diamonds In The Rough (0603497846580) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...