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Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 1
Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 2
Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 3
Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 4
Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 5
Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 6
Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 7
Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
COMPUTER WORLD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 1
  • Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 2
  • Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 3
  • Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 4
  • Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 5
  • Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 6
  • Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 7
  • Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424461
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Коллекция KRAFTWERK
filter_none Товар входит в коллекцию KRAFTWERK

Коллекция KRAFTWERK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295272302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
COMPUTER WORLD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Computer World, Pocket Calculator, Numbers, Computer World..2, Computer Love, Home Computer, It’s More Fun To Compute
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Kling Klang Digital Master
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка

Британские и немецкие версии альбомов выйдут на 180-граммовом «тяжелом» виниле с иллюстрированным буклетом. Недавно было анонсировано, что «3-D The Catalogue» (в формате Dolby Atmos Surround Mix) и пять немецкоязычных студийных альбомов Kraftwerk («Trans Europa Express», «Die Mensch-Maschine», «Computerwelt», «Techno Pop» и «The Mix»), впервые выйдут на стриминговых платформах. Теперь же Parlophone Records подтвердили, что ремастированные записи из «12345678 Catalogue» 2009 года (на английском и немецком языках) будут выпущены ограниченным тиражом на отдельных 180-граммовых пластинках — большинство из них никогда ранее не выходило на цветном виниле. Это восемь британских альбомов — «Autobahn», «Radio-Activity», «Trans Europe Express», «The Man-Machine», «Computer World», «Techno Pop», «The Mix» и «Tour De France» — и шесть немецких в общей сложности. Немецкие издания — пять немецкоязычных версий альбомов, а также «Radio-Activ?t», в котором указаны немецкие названия на обложке, хотя аудио не отличается от британского варианта. Новые переиздания выпускаются на «тяжелом» 180-граммовом виниле, диапазон цветов широк: от полупрозрачного неонового желтого «Computer World» до полупрозрачного синего «Autobahn»; они и звучат, и выглядят безупречно. Конверты для пластинок соответствуют высочайшим стандартам качества, добавляя новую яркость и живость и без того потрясающим обложкам. Ральф Хюттер в течение пяти десятилетий придумывал идеи и концепции визуального оформления записей Kraftwerk. Каждый из альбомов выходит вместе с иллюстрированным буклетом, в который вошли самые яркие рисунки и фото. В непревзойденном влиянии Kraftwerk на электронную музыку и поп-культуру можно убедиться в лондонском Музее дизайна, где сейчас проходит выставка «Electronic: From Kraftwerk to the Chemical Brothers». 3D-комната Kraftwerk — один из самых выдающихся экспонатов, предлагающий полную атмосферу погружения в уникальные концерты Kraftwerk с ультрасовременной аудио- и видео презентацией (The Guardian, The Times и The Evening Standard высоко оценили выставку).

Отзывы о товаре Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка

26.07.2021
Сергей

Достоинства:
буклет,отличная масса,цветной, хорошее переиздание по звуку

Недостатки:
нет

Комментарий:
замечательный альбом



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295272302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
COMPUTER WORLD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Computer World, Pocket Calculator, Numbers, Computer World..2, Computer Love, Home Computer, It’s More Fun To Compute
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Kling Klang Digital Master
Страна производитель
США
Описание
Британские и немецкие версии альбомов выйдут на 180-граммовом «тяжелом» виниле с иллюстрированным буклетом. Недавно было анонсировано, что «3-D The Catalogue» (в формате Dolby Atmos Surround Mix) и пять немецкоязычных студийных альбомов Kraftwerk («Trans Europa Express», «Die Mensch-Maschine», «Computerwelt», «Techno Pop» и «The Mix»), впервые выйдут на стриминговых платформах. Теперь же Parlophone Records подтвердили, что ремастированные записи из «12345678 Catalogue» 2009 года (на английском и немецком языках) будут выпущены ограниченным тиражом на отдельных 180-граммовых пластинках — большинство из них никогда ранее не выходило на цветном виниле. Это восемь британских альбомов — «Autobahn», «Radio-Activity», «Trans Europe Express», «The Man-Machine», «Computer World», «Techno Pop», «The Mix» и «Tour De France» — и шесть немецких в общей сложности. Немецкие издания — пять немецкоязычных версий альбомов, а также «Radio-Activ?t», в котором указаны немецкие названия на обложке, хотя аудио не отличается от британского варианта. Новые переиздания выпускаются на «тяжелом» 180-граммовом виниле, диапазон цветов широк: от полупрозрачного неонового желтого «Computer World» до полупрозрачного синего «Autobahn»; они и звучат, и выглядят безупречно. Конверты для пластинок соответствуют высочайшим стандартам качества, добавляя новую яркость и живость и без того потрясающим обложкам. Ральф Хюттер в течение пяти десятилетий придумывал идеи и концепции визуального оформления записей Kraftwerk. Каждый из альбомов выходит вместе с иллюстрированным буклетом, в который вошли самые яркие рисунки и фото. В непревзойденном влиянии Kraftwerk на электронную музыку и поп-культуру можно убедиться в лондонском Музее дизайна, где сейчас проходит выставка «Electronic: From Kraftwerk to the Chemical Brothers». 3D-комната Kraftwerk — один из самых выдающихся экспонатов, предлагающий полную атмосферу погружения в уникальные концерты Kraftwerk с ультрасовременной аудио- и видео презентацией (The Guardian, The Times и The Evening Standard высоко оценили выставку).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.07.2021
Сергей

Достоинства:
буклет,отличная масса,цветной, хорошее переиздание по звуку

Недостатки:
нет

Комментарий:
замечательный альбом


Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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