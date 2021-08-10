Top.Mail.Ru
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 1
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 2
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 3
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 4
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 5
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 6
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 7
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 8
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 9
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 10
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 11
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 12
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 13
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 14
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 15
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 16
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 17
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 18
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 19
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 1
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 2
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 3
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 4
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 5
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 6
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 7
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 8
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 9
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 10
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 11
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 12
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 13
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 14
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 15
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 16
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 17
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 18
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 19
  • Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424460
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KRAFTWERK
filter_none Товар входит в коллекцию KRAFTWERK

Коллекция KRAFTWERK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка

Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка

10.08.2021
Рустем

Достоинства:
Из всех альбомов пионеров электроники Автобан самый любимый в линейке. Если еще у вас нет в коллекции, то рекомендую это переиздание. Ремастеринг ничего не испортил, все звучит прозрачно и воздушно.

Недостатки:
На изображении синий винил, по факту простой черный. Имейте ввиду. Но для меня не проблема, классический черный винил я уважаю больше.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.08.2021
Рустем

Достоинства:
Из всех альбомов пионеров электроники Автобан самый любимый в линейке. Если еще у вас нет в коллекции, то рекомендую это переиздание. Ремастеринг ничего не испортил, все звучит прозрачно и воздушно.

Недостатки:
На изображении синий винил, по факту простой черный. Имейте ввиду. Но для меня не проблема, классический черный винил я уважаю больше.


Kraftwerk - Autobahn (coloured) (0190295272432) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...